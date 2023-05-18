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19:08, 18 мая 2023Ценности

Дочь Мадонны снялась для журнала в прозрачном комбинезоне

Дочь певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась для журнала W Magazine в прозрачном наряде

Фото: Nick Sethi / W Mag

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала W Magazine. Снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась в облегающем кружевном комбинезоне черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Отмечается, что стоимость наряда бренда Puppets & Puppets составляет 371 доллар (почти 30 тысяч рублей). Образ манекенщицы дополнили сатиновый корсет и туфли на каблуках люксовой марки Christian Louboutin.

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На размещенных кадрах модель позировала на бильярдном столе с распущенными волосами. При этом на лицо Леон нанесли макияж в нюдовых оттенках, а от аксессуаров она отказалась.

В феврале Лурдес Леон приняла участие в показе Luis De Javier в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 26-летняя знаменитость вышла на подиум шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в корсетном мини-платье красного цвета, частично оголявшем ее грудь. Наряд был также украшен дьявольскими рогами.

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Майя Пономаренко
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