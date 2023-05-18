Столтенберг: НАТО примет многолетнюю программу вооружения Украины на саммите в Вильнюсе

НАТО примет многолетнюю программу вооружения Украины на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в столице Португалии Лиссабоне.

«На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине», — заявил он.

Генсек НАТО отметил, что поддержка будет направлена на обеспечение полного перехода Украины с доктрин и вооружений советского образца на западные. Столтенберг подтвердил, что «НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», и поприветствовал недавние заявления стран-союзников по НАТО о передаче Киеву крылатых ракет и обучении украинских пилотов использованию западных истребителей.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow. Он заявил, что цель поставок высокоточных ракет состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.