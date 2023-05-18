Видео с таблетками в турецких пирожных оказалось постановочным

Информация о турецких пирожных с парализующими таблетками оказалась недостоверной

Сообщение о том, что в турецких пирожных содержатся парализующие таблетки, оказалось недостоверным.

Осенью 2019 года в мессенджерах и соцсетях стало распространяться видео, на котором мужчина достает из коробки пирожное, разламывает его и находит внутри белые таблетки. В подписи к видео говорится, что это турецкие пирожные, содержащие парализующие таблетки.

Информацию об отравленных пирожных опровергли в управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. «Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан просит не доверять случайным источникам информации. Обращение от жителей республики на качество пирожных данного производителя не поступало», — сказала представитель ведомства Анастасия Кучимова, передает радиостанция «Спутник FM».

Сообщение о таблетках в турецком продукте опровергли и в Минздраве. Там отметили, что данных о пострадавших нет.

Научный журналист и токсиколог Алексей Водовозов предположил, что желающие отравить кого-то вряд ли бы использовали для своих целей таблетки. «Наиболее удачной формой в этом смысле был бы порошок или раствор. С точки выполнения некоторых заданий эта форма (таблетки — прим. «Ленты.ру») — самая неудачная из тех, которые могут быть. Даже близко не подходит ни под одну из возможных целей», — пояснил он в разговоре с радиостанцией «Спутник FM».

Информация о парализующих таблетках в пирожных из Турции не получила распространение в СМИ, однако многие пользователи соцсетей писали об этом в своих аккаунтах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»