Россиянам назвали самые модные модели мужских головных уборов на лето

Российская стилистка Анна Тарасова назвала панамы самым модным головным убором для мужчин

Персональная стилистка Анна Тарасова назвала россиянам самые модные модели мужских головных уборов на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание».

По словам эксперта, панамы, которые популярны среди женщин, в грядущем жарком будут актуальны и для мужчин. Кроме того, в трендах останутся кепки. Однако специалистка посоветовала обратить внимание на изделия с изображениями животных, а также с логотипами спортивных команд или университетов.

Помимо прочего, Тарасова выделила шляпы-федора (шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз широкой лентой — прим. «Ленты.ру») и кепи, которые носили герои сериала «Острые козырьки». В первом случае собеседница издания отметила, что подобный предмет гардероба необходимо сочетать с пиджаками и костюмами. Однако если шляпа более яркой цветовой гаммы, то ее можно носить с джинсами или винтажными футболками. Что касается кепи, то их лучше выбирать из легких материалов и светлых тонов.

В феврале российский стилист Роман Медный перечислил модные ошибки мужчин. В первую очередь специалист призвал отказаться от клетчатых и бархатных пиджаков. Вместо них стоит присмотреться к базовым темно-синим моделям, длина которых достигает середины ягодиц.