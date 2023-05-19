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09:00, 19 мая 2023Россия

Собянин впервые может пойти на выборы мэра Москвы не как самовыдвиженец

Партия «Единая Россия» решила выдвинуть Сергея Собянина на выборы мэра Москвы

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на выборы градоначальника не как самовыдвиженец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы исполкома московского отделения партии Ирину Елиферову.

О том, что выдвижение на этот пост впервые произойдет не в качестве самовыдвиженца сообщал «Коммерсантъ».

Издание отмечало, что официальное выдвижение Собянина состоится на партийной конференции, а дата ее проведения будет озвучена после старта избирательной кампании.

Выборы мэра Москвы запланированы на единый день голосования — 10 сентября 2023 года.

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Марк Леонов
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