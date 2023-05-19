Собянин впервые может пойти на выборы мэра Москвы не как самовыдвиженец

Партия «Единая Россия» решила выдвинуть Сергея Собянина на выборы мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин может пойти на выборы градоначальника не как самовыдвиженец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы исполкома московского отделения партии Ирину Елиферову.

О том, что выдвижение на этот пост впервые произойдет не в качестве самовыдвиженца сообщал «Коммерсантъ».

Издание отмечало, что официальное выдвижение Собянина состоится на партийной конференции, а дата ее проведения будет озвучена после старта избирательной кампании.

Выборы мэра Москвы запланированы на единый день голосования — 10 сентября 2023 года.