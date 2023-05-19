Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 19 мая 2023Россия

Известный нейробиолог проведет для школьников Москвы бесплатную лекцию перед ЕГЭ

Вице-мэр Ракова: нейробиолог в Зарядье расскажет о борьбе со стрессом перед ЕГЭ

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве продолжается цикл бесплатных городских лекций с известными специалистами в рамках программы психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. Лекции организовали совместно с московским отделением Российского общества «Знание». Следующая встреча «Мозг всемогущий! Инструкция по применению» пройдет в воскресенье, 21 мая, в 14:00 в амфитеатре парка «Зарядье». Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее проведет нейробиолог, профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

В этом году мы запустили уникальную программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. Ее ключевой частью стал цикл бесплатных городских лекций для одиннадцатиклассников от известных психологов. Первую лекцию посетили несколько сотен одиннадцатиклассников, а онлайн ее посмотрели больше 60 тысяч зрителей. После лекции и сессии вопросов дети рассказали, что не только получили психологические советы, но и просто отдохнули, что немаловажно при интенсивной подготовке. На второй встрече нейробиолог расскажет школьникам о стрессе перед экзаменами с научно-популярной точки зрения и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

На лекции Вячеслав Дубынин расскажет школьникам, как работает мозг в стрессовых ситуациях, как развивать свой интеллект и управлять потоками информации, как успокоить сознание силой мысли и избежать физического и морального истощения во время подготовки к выпускным экзаменам. Школьники смогут задать ученому интересующие их вопросы. Ведущей мероприятия станет музыкант, поэтесса и блогер Mary Gu.

Посетить лекцию смогут все желающие. Зарегистрироваться на лекцию, посмотреть ее онлайн-трансляцию и записи уже прошедших встреч можно на портале «Школа.Москва», в группе Департамента образования и науки Москвы «ВКонтакте», в группах «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала Москва 24, а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

Первую лекцию на тему «Великолепная пятерка. Пять правил счастливой жизни» 15 мая провел для одиннадцатиклассников Михаил Лабковский. Психолог посоветовал ребятам больше отдыхать, не перегружать себя зубрежкой: на финальном этапе подготовки излишняя нагрузка может только навредить.

Программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ в школах. Лучшие педагоги города, выпускники прошлых лет и психологи записали для одиннадцатиклассников более 500 видеороликов с разборами заданий ЕГЭ и советами. До февраля дети закончили часть основных предметов и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи экзаменов. Так они смогли уделить больше времени подготовке без увеличения расписания. Также в рамках нового формата обучения у детей появилась возможность дважды написать по всем предметам пробные ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы оценить свой уровень подготовки в динамике. Узнать подробнее о новом формате обучения и найти рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам можно на портале «Школа.Москва».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?
Известный нейробиолог проведет для школьников Москвы бесплатную лекцию перед ЕГЭ
В России нашли способ строить дома быстрее
Алеся Кафельникова отреагировала на слова матери о жестокости ее мужа
Российский вратарь установил рекорд в НХЛ
Восемь яиц помогли женщине выиграть в лотерею
Российским партиям нашли новый источник финансирования
Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры
Лидер группы «Руки Вверх!» стал свидетелем избиения своей дочери
Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.