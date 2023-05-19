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08:54, 19 мая 2023Мир

В Белом доме Украине предрекли судьбу следующей Южной Кореи

Politico: в администрации президента США Байдена допустили сценарий Южной Кореи на Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Белом доме допустили южнокорейский сценарий развития событий для конфликта на Украине. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Согласно данным издания, в Вашингтоне готовы к варианту многолетней заморозки украинского конфликта подобно ситуации на Корейском полуострове. В частности, обсуждается перспектива установления новых границ, пускай не соответствующих официальным, но которые Москва и Киев согласились бы не нарушать.

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Издание отмечает, что такие прогнозы в Белом доме воспринимаются как наиболее реалистичные в свете опасений, что анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не окажется успешным. В этой связи заморозка конфликта в дальнейшем будет означать для Вашингтона радикальное сокращение расходов на военную поддержку Киева.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в том, что завершение конфликта на Украине произойдет в текущем году. Он подчеркнул, что как Москве, так и Киеву будет очень сложно достичь своих политических целей.

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Глеб Бажуткин
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