В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с РФ

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по дальнейшим действиям в отношении России. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Макгрегор заявил, что Зеленского поставили перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо приступить к переговорам с Москвой. По словам полковника, данная утечка «пришла из Белого дома».

«Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции», — сказал Макгрегор.

При этом продолжение боевых действий ухудшит ситуацию для Киева и НАТО из-за «господства России в этом регионе», считает офицер.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что Украина в конфликте с Россией оказывается главным проигравшим. «Поэтому киевский режим должен первым добиваться заключения мирного соглашения путем переговоров», — сказал Сакс.

