Жители Артемовска рассказали о массовом мародерстве со стороны ВСУ

РИА Новости: украинские военные на машинах вывозили из Артемовска награбленные вещи

Украинские военные массово занимались мародерством в Артемовске и машинами вывозили из города награбленное. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница города.

По словам жительницы Артемовска Марии сначала бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили удар по подъезду, снаряд падал на ступеньки. От волны двери сразу вылетали. В течение пары часов приходили военные и ходили по квартирам, не стесняясь хозяев. Однажды когда муж Марии решил подняться из подвала в квартиру за вещами, он встретил на лестнице украинского военнослужащего, выносившего их вещи, включая женскую одежду. На просьбу вернуть имущество, солдат ответил: «Покойникам это не надо!».

Жильцам удалось обнаружить место, где бойцы складывали похищенную электронику. Ноутбуки и телефоны лежали горой на полу. Беженцы видели мародеров отправляющих посылки с техникой и другими ценными вещами в разные города Украины, также «добычу» вывозили на машинах. Собеседница агентства отмечает, что в хищении были уличены представители разных войск ВСУ, а мародерство в городе приобрело массовый характер.

