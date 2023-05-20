Жители Артемовска рассказали о стрельбе ВСУ по мирным жителям

РИА Новости: ВСУ размещали военную технику рядом с домами мирных жителей в Артемовске

Украинские военные намеренно размещали военную технику возле жилых домов в Артемовске (украинское название — Бахмут), а также загоняли мирное население в помещения для дальнейшей расправы. Об этом РИА Новости рассказали эвакуированные жители города.

Одна из собеседниц агентства рассказала, что возле ее дома размещали военную технику, и что ВСУ намеренно наносили удары по подвалам, где прятались мирные жители, а также поджигали укрытия. «Это делала наша украинская армия, которая должна нас защищать. Они сами сказали, что заводят нас в одну комнату для того, чтобы разом со всеми покончить», — подчеркнула она.

Эта же женщина рассказала, как жителей минировали со всех сторон. «Нам повезло, что российские ребята зашли и это все разминировали», — отметила она.

Другой местный житель рассказал, что на заборе одного из домов была надпись с просьбой не стрелять, так как за ним живут мирные люди. Однако это не остановило бойцов ВСУ. Возле надписи стоял миномет и через каждые две-три минуты раздавались взрывы.

Еще одна жительница вспомнила, как в один из вечеров впритык к ее дому подъехал танк и начал стрелять в сторону центра города, после чего пошла «обратка», результатом чего стали больше 11 прилетов по жилому зданию. «Обрушился вход, вырвало двери, мы лежали на полу до полседьмого утра. Свои же стреляли в своих, вплоть до того, что ВСУ видят, где много мирных, туда же и стреляют», — описала ситуацию собеседница агентства. По ее же словам был случай, когда украинские военные ворвались к ней в жилье и из окон открыли огонь. При этом семье в грубой форме было приказано покинуть помещение.

Ранее боец ВСУ, находящийся в Артемовске, заявил о падении обороны города. «Что я хочу сказать. Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом», — сказал военный на видео. При этом его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.