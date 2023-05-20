RusVesna: боец ВСУ заявил о падении Артемовска и попросил не поминать лихом

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявил о падении обороны города. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Что я хочу сказать. Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом», — сказал военный на видео. При этом его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов.

19 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска. Там уточнили, что в западной части города подразделения Южной группировки войск сдерживали ВСУ на флангах. Для достижения боевых задач на артемовском тактическом направлении было нанесено поражение живой силе и технике в районе Калиновки, Часова Яра и Красного в Донецкой народной республике (ДНР). На тактическом направлении было совершено пять самолето-велетов и поражено 68 огневых задач.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.