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14:32, 19 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске

Минобороны заявило, что штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в западной части города подразделения Южной группировки войск сдерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на флангах. Для достижения боевых задач на артемовском тактическом направлении было нанесено поражение живой силе и технике в районе Калиновки, Часова Яра и Красного в Донецкой народной республике (ДНР).

На тактическом направлении было совершено пять самолето-велетов и поражено 68 огневых задач.

В ДНР Украина пытается атаковать российские позиции.Так, 17 мая Минобороны заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, где сложилась наиболее сложная обстановка.

15 мая Министерство обороны сообщало об ожесточенных боях на западных окраинах Артемовска. Тогда же стало известно об активных боевых действиях в районе Красного в ДНР и неудачной попытке ВСУ прорвать оборону в Артемовске.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

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Анастасия Шейкина
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