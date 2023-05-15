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13:38, 15 мая 2023Россия

Минобороны заявило об ожесточенных боях в Артемовске

Минобороны заявило, что штурмовые отряды в Артемовске продолжили вести ожесточенные бои

Фото: Libkos / AP

Штурмовые отряды ведут ожесточенные бои в Артемовске (украинское название города — Бахмут). О ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что наиболее ожесточенные бои идут на западных окраинах города. Помимо этого, подразделения 4-й мотострелковой бригады ведут активные бои в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР).

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Анастасия Шейкина
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