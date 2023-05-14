Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ

Минобороны РФ сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ в ДНР

Два российских полковника погибли в Донецкой народной республике (ДНР) при отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров лично руководил боем в районе населенного пункта Красное. В ходе отражения третьей атаки он был тяжело ранен и скончался во время эвакуации с поля боя.

Полковник Евгений Бровко руководил действиями личного состава на другом участке. Он также получил множественные осколочные ранения и героически погиб, сообщили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение прошедших суток предпринимали массовые попытки прорвать оборону севернее и южнее Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ были отражены.