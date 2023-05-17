Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ в ДНР

В Минобороны заявили об отражении семи атак ВСУ в районе Красного и Богдановки в ДНР

Российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Там уточнили, что семь атак были отражены в районе населенных пунктов Красное и Богдановка в ДНР — там сложилась наиболее сложная обстановка.

В оборонном ведомстве также сообщили о ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут). Там отметили, что за город продолжают бои штурмовые отряды, которые пытаются овладеть западными кварталами. В этом им помогают на флангах подразделения Южной группировки войск.

15 мая Министерство обороны сообщало об ожесточенных боях на западных окраинах Артемовска. Тогда же сообщалось об активных боевых действиях в районе Красного в ДНР. До этого стало известно о неудачной попытке Вооруженных сил Украины прорвать оборону в Артемовске.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.