Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 17 мая 2023Россия

Минобороны заявило об отражении семи атак ВСУ в ДНР

В Минобороны заявили об отражении семи атак ВСУ в районе Красного и Богдановки в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Там уточнили, что семь атак были отражены в районе населенных пунктов Красное и Богдановка в ДНР — там сложилась наиболее сложная обстановка.

В оборонном ведомстве также сообщили о ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут). Там отметили, что за город продолжают бои штурмовые отряды, которые пытаются овладеть западными кварталами. В этом им помогают на флангах подразделения Южной группировки войск.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

15 мая Министерство обороны сообщало об ожесточенных боях на западных окраинах Артемовска. Тогда же сообщалось об активных боевых действиях в районе Красного в ДНР. До этого стало известно о неудачной попытке Вооруженных сил Украины прорвать оборону в Артемовске.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Бойцы ВСУ описали бои в Артемовске словом «безумие»
«ВКонтакте» запустила уникальную функцию
В США предложили поднять орбиту телескопа Hubble
Сына премьера Армении похитили
Блогерша показала правильную позу для мытья головы
Российская школьница покончила с собой после смерти матери и оставила записку
Британия отказалась передавать Украине истребители
В США заявили о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с занятых позиций
Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен
На Ближнем Востоке заявили о невозможности украинского наступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.