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13:36, 20 мая 2023Интернет и СМИ

Раскрыта схема мошенничества со скидочными купонами

Эксперт НИФИ Минфина РФ Соловиченко предупредила о мошенничестве со скидочными купонами

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Мошенники используют скидочные купоны для хищения денег через кэшбэк. Преступную схему раскрыла РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

Она предупредила, что на почту приходят письма с вложением или ссылки на фишинговые сайты известного магазина или купонного агрегатора, которые всплывают баннером в социальной сети. Пользователь переходит по ссылке и на странице фальшивого сайта вводит данные своей карты, которые получают мошенники.

Эксперт отметила, что рассылки официальных компаний не содержат вложений, в них имеется кнопка «отписаться от рассылки», которая является обязательной, и есть адрес отправителя. По таким признакам можно определить, настоящее ли предложение или нет.

Официальные интернет-магазины всегда отправляют письма только со своего доменного имени, которое мошенники не всегда могут успешно подделать, подчеркнула Соловиченко.

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Любовь Ширижик
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