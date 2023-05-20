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14:44, 20 мая 2023Бывший СССР

Бывший футболист «Спартака» вступил в ВСУ

Бывший футболист московского «Спартака» и капитан сборной Украины Ващук вступил в ВСУ
Владислав Ващук (справа)

Владислав Ващук (справа). Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и экс-капитан сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-защитник принял присягу 18 мая. «Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!» — написал спортсмен.

Всю свою карьеру Ващук провел в украинских футбольных клубах, однако в 2003 году перешел в московский «Спартак», за что подвергся критике со стороны радикальных киевских болельщиков. За российский клуб он провел 29 матчей, в которых забил один мяч.

Ващук также выступал за национальную сборную Украины в период с 1996 по 2007 год. В сборной под руководством Олега Блохина защитник был одним из игроков основного состава. Отмечается, что Ващук играл в финальной части чемпионата мира 2006 в Германии, когда Украина вышла в четвертьфинал и играла со сборной Италии.

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Варвара Кошечкина
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