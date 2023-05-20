Глава Тайваня сообщила о переговорах с США о поставках оружия

Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров обсуждает с США поставки оружия на $500 млн

Власти Тайваня проводят переговоры с Соединенными Штатами о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщила глава администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.

По ее словам, данная помощь со стороны Вашингтона обусловлена в основном «пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках определенного количества вооружений». Решение о том, что именно войдет в новый пакет помощи, будет принято бюро нацбезопасности Тайваня и Минобороны острова совместно с американской стороной.

Ранее стало известно, что США в рамках пакета безвозмездной помощи планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Отмечалось, что такое оружие позволит Тайваню усилить «асимметричные возможности в борьбе с коммунистическими силами».

До этого глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн заявил, что Соединенные Штаты хотят отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе, то есть взамен продаваемой техники, сроки поставок которой американским властям пришлось перенести.