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14:08, 21 мая 2023Мир

Байден предрек скорое потепление отношений с Китаем

Президент США Байден заявил, что скоро может произойти потепление отношений с Китаем

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что скоро между Вашингтоном и Пекином должна быть открытая горячая линия связи. В связи с этим политик предрек потепление в отношениях двух стран, пишет ТАСС.

По словам Байдена, о такой линии он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином на конференции на Бали. «А потом случилась эта глупость с аэростатом, его сбили, и все изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление», — предрек президент.

На саммите G7 в Хиросиме Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Предполагают, в пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения. Он заявил, что США сделают все возможное, чтобы усилить оборону Украины для противостояния с Россией.

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Виктория Кондратьева
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