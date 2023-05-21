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13:56, 21 мая 2023Силовые структуры

В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег

В Подмосковье мать и отец снимали порно с дочерьми-школьницами ради денег

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Дубне мать и отец снимали порно со своими дочерьми-школьницами ради денег. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, женщина хотела зарабатывать больше денег, тогда муж предложил ей снимать интимные видео с несовершеннолетними. Их дети учатся в пятом и седьмом классах. Уточняется, что они не осознавали, что происходит.

Однажды подруга одной из девочек пришла в гости к семье и заметила неладное. Она рассказала о своих догадках матери, а та обратилась в полицию.

Правоохранители пришли в квартиру семьи и нашли там видеоматериалы. Отмечается, что отца задержали. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и лишен родительских прав. Его супругу будут проверять на вменяемость. Пока их детей оставили у других родственников.

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Екатерина Власова
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