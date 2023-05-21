На Украине допустили повышение тарифов на электричество вдвое

Глава НКРЭКУ Ущаповский допустил повышение тарифов на электроэнергию на Украине в два раза

Власти Украины допускают повышение тарифов на электроэнергию в два раза, поскольку в стране необходим ремонт энергетической инфраструктуры и требуется подготовка в отопительному сезону. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил глава Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, нужды государства в этой сфере составляют примерно 45-46 миллиардов гривен. Согласно расчетам, для получения этой суммы необходимо повысить тариф до 2,88 гривны за киловатт-час.

В настоящее время украинцы платят за электричество 1,44 гривны при потреблении менее 250 киловатт-часов в месяц и 1,68 гривны при больших объемах.

В конце апреля заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров заявил, что тарифы на электроэнергию в стране будут увеличены. Он пояснил, что повышение тарифов является необходимой мерой, так как иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.

