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08:32, 30 апреля 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию

Замминистра энергетики Украины Сафаров анонсировал повышение тарифов на электроэнергию

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров в эфире телеканала «Рада» заявил, что тарифы на электроэнергию в стране будут увеличены. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — прим. «Ленты.ру») прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф», — сказал он.

Сафаров заявил, что повышение тарифов является необходимой мерой, так как иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме. По его словам, стране для восстановления энергетической системы в текущем году понадобится 3,4 миллиарда долларов.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может экспортировать электроэнергию в страны Европейского союза (ЕС) из-за наличия резервных мощностей. По его словам, ситуация с генерацией электроэнергии на Украине стабилизировалась. Галущенко отметил, что полученные от экспорта средства позволят в том числе стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний.

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Марина Совина
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