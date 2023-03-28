На Украине заявили о возможности экспорта электроэнергии

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о возможности экспорта электроэнергии в страны ЕС

Украина может экспортировать электроэнергию в страны Европейского союза (ЕС) из-за наличия резервных мощнгостей. Об этом заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

«Герман Галущенко подчеркнул, что сейчас ситуация с генерацией электроэнергии в Украине стабилизировалась, есть резервные мощности, которые позволяют экспортировать электроэнергию в европейские страны», — сказано в сообщении по итогам встречи министра с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем.

Он отметил, что полученные от экспорта средства позволят, в том числе стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и использования газовых турбин. Уточняется, что Галущенко выразил благодарность европейским партнерам за поддержку в проведении работ на энергетических объектах Украины.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что общий долг жителей страны за потребление электричества достиг 67,5 миллиона долларов. По его словам, за последние несколько месяцев платежная дисциплина украинцев ухудшилась. Коваленко отметил, что общая сумма задолженности является колоссальной.