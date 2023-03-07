В украинской энергокомпании заявили об ухудшении платежной дисциплины украинцев

Гендиректор YASNO: жители Украины задолжали за электричество 67,5 миллиона долларов

Общий долг жителей Украины за потребление электричества достиг 67,5 миллиона долларов. Об этом генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, за последние несколько месяцев платежная дисциплина украинцев ухудшилась. «Похоже, все так обрадовались свету без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется», — подчеркнул он.

Коваленко отметил, что общая сумма задолженности является колоссальной, предупредив, что потребителей с большим долгом будут отключать от электричества в первую очередь.

В конце января гендиректор YASNO сообщал жителям Украины, что в ближайшее время им могут приходить квитанции за электроэнергию с более высокими суммами. Такое решение он объяснил повышенным потреблением электроэнергии после возобновления ее подачи.