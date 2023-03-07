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10:53, 7 марта 2023Бывший СССР

В украинской энергокомпании заявили об ухудшении платежной дисциплины украинцев

Гендиректор YASNO: жители Украины задолжали за электричество 67,5 миллиона долларов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Общий долг жителей Украины за потребление электричества достиг 67,5 миллиона долларов. Об этом генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, за последние несколько месяцев платежная дисциплина украинцев ухудшилась. «Похоже, все так обрадовались свету без перебоев, что решили не платить… Платить за потребленную электроэнергию все равно придется», — подчеркнул он.

Коваленко отметил, что общая сумма задолженности является колоссальной, предупредив, что потребителей с большим долгом будут отключать от электричества в первую очередь.

В конце января гендиректор YASNO сообщал жителям Украины, что в ближайшее время им могут приходить квитанции за электроэнергию с более высокими суммами. Такое решение он объяснил повышенным потреблением электроэнергии после возобновления ее подачи.

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Георгий Нестеров
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