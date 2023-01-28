Украинцев предупредили о росте сумм в квитанциях за свет

Украинская YASNO ДТЭК заявила об увеличении платежей за свет, несмотря на отключения

Жителей Украины предупредили, что в ближайшее время им могут приходить квитанции за электроэнергию с более высокими суммами. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Он отметил, что повышение стоимости услуг произойдет, несмотря на регулярные отключения света. Он объяснил это решение повышенным потреблением электроэнергии после того, как подача возобновляется.

По словам Коваленко, когда дают свет, в розетки сразу включается множество приборов, что может компенсировать объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений.

Ранее сообщалось, что крупнейшие регионы Украины перешли на стабилизационные отключения света. Такое решение принято относительно Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.