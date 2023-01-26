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08:24, 26 января 2023Бывший СССР

Крупнейшие регионы Украины перешли на стабилизационные отключения света

Киевская, Днепропетровская и Одесская области перешли на стабилизационные отключения света

Фото: Jose Isaak Bula Urrutia / Globallookpress.com

Крупнейшие области Украины — Киевская, Днепропетровская и Одесская — перешли на стабилизационные отключения света. При этом в последней с полуночи до утра будут действовать экстренные. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.

В настоящее время в Одесской области потребители будут обеспечены светом шесть часов в день, а лимит потребления электроэнергии в Киевской составит лишь половину от потребности.

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» отмечали, что из-за похолодания на Украине увеличивается потребление электроэнергии, а вместе с ним и дефицит мощности в энергосистеме.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предрек Украине дробление электроэнергии. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность полного блэкаута в стране.

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Екатерина Подвигина
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