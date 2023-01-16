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13:38, 16 января 2023Бывший СССР

Вероятность полного блэкаута на Украине оценили

Ведущий аналитик ФНЭБ Юшков предрек Украине дробление электроэнергии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предрек Украине дробление электроэнергии. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность полного блэкаута в стране.

Вечером 15 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что из-за российской атаки в стране наблюдается большой дефицит генерации в энергосистеме. Он отметил, что Укрэнерго было вынуждено значительно ограничить объемы потребления по всей стране, в частности в Киеве.

Вряд ли можно говорить о том, что все будет отключено

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Мы видим продолжение дробления энергосистемы, когда она как общенациональная система не функционирует. Все меньше и меньше перетоков электроэнергии в масштабах страны: из одной отдаленной области в другую. Сейчас мы видим, что уже и внутри регионов возникают сложности с перетоками: каждая область зависит от той генерации, которая у нее самой осталась», — рассказал Юшков.

При этом аналитик отметил, что в будущем возможно дробление электроэнергии Украины, а также картина, когда электростанция в рабочем состоянии сможет питать населенные пункты только вблизи нее.

«Предыдущие удары преимущественно наносились по сетевому хозяйству и по подстанциям, которые обеспечивают выход электроэнергии в сеть. По самим электростанциям ударов было меньше, поэтому генерация пострадала в меньшей степени. Но когда повреждаются или уничтожаются подстанции, получается, что и электростанция становится ненужной — она не может доставить электроэнергию до потребителя», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Также Юшков заметил, что удары по подстанциям и электростанциям на западе Украины могут быть направлены на прекращение импорта электроэнергии из Молдавии и Румынии.

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Ранее стало известно, что в трех областях Украины происходят экстренные отключения электричества. Отключения света происходили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко информировал, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах страны. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Варвара Кошечкина
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