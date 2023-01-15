В трех областях Украины ввели экстренный режим отключения света

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины происходят экстренные отключения электричества. О введении соответствующего режима в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте регионального отделения энергохолдинга ДТЭК.

В частности, свет отключают в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. В организации подчеркивают, что составленные ранее графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют.

Аналогичные сведения появились на сайтах областных отделений ДТЭК по Днепропетровской и Одесской областям.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко информировал, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах страны. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.