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21:44, 15 января 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о дефиците генерации в энергосистеме после атаки России

Гендиректор YASNO Коваленко: атака РФ привела к дефициту генерации в энергосистеме Украины

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что из-за российской атаки в стране наблюдается большой дефицит генерации в энергосистеме.

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений», — заявил он.

По словам Коваленко, в настоящее время нельзя назвать сроки восстановления энергосистемы и примерную продолжительность ремонтных работ. Он отметил, что Укрэнерго было вынуждено значительно ограничить объемы потребления по всей стране, в частности в Киеве.

Ранее стало известно, что в трех областях Украины происходят экстренные отключения электричества. Отключения света происходили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

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Марина Совина
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