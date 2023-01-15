На Украине рассказали о дефиците генерации в энергосистеме после атаки России

Гендиректор YASNO Коваленко: атака РФ привела к дефициту генерации в энергосистеме Украины

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что из-за российской атаки в стране наблюдается большой дефицит генерации в энергосистеме.

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений», — заявил он.

По словам Коваленко, в настоящее время нельзя назвать сроки восстановления энергосистемы и примерную продолжительность ремонтных работ. Он отметил, что Укрэнерго было вынуждено значительно ограничить объемы потребления по всей стране, в частности в Киеве.

Ранее стало известно, что в трех областях Украины происходят экстренные отключения электричества. Отключения света происходили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.