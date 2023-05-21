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21:25, 21 мая 2023Бывший СССР

Белоруссия пообещала отрезвить горячие головы в Европе

Минобороны Белоруссии заявило, что Минск готов отрезвить горячие головы в Европе

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в интервью телеканалу ОНТ заявил, что Минск готов отрезвить горячие головы в Европе.

Таким образом он прокомментировал размещение в республике российского тактического ядерного оружия.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — пообещал Касинский.

Он сообщил, что летные силы Белоруссии прошли переоборудование, чтобы являться средством ношения тактического ядерного оружия, а военнослужащие прошли полный курс обучения, в том числе для использования комплексов С-400 и «Искандеров».

26 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также сообщил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, а также передала ракетный комплекс «Искандер».

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Марина Совина
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