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23:57, 21 мая 2023Бывший СССР

Киев опубликовал фейковую информацию о ведении ВСУ боевых операций в Артемовске

«РВ»: Киев публикует фейковую информацию о ведении ВСУ боевых операций в Артемовске
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикуют кадры с якобы проведением украинскими военными боевой операции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Отмечается, что Киев пытается вбрасывать фейковую информацию, продолжая отрицать потерю города, используя с этой целью архивные видеоролики, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Украинские психвойска получили задание вбрасывать ранее снятые видео, делая вид, что якобы это они бродят по городу сейчас», — сказано в сообщении.

Военкоры отмечают, что таким образом украинские власти стремятся смягчить деморализацию военных ВСУ, убедив их в том, что город пока не находится под полным контролем российских солдат.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев пытается создать информационный шум, чтобы замаскировать потерю Артемовска. По его словам, украинцы понимают, как ситуация складывается на самом деле.

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Марина Совина
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