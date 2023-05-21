В ЛНР заявили о попытках Киева создать информационный шум вокруг Артемовска

Марочко: Киев пытается информационным шумом замаскировать потерю Артемовска

Киев пытается создать информационный шум, чтобы замаскировать потерю Артемовска (украинское название — Бахмут) армией республики. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отреагировал на слова военнослужащих Украины о том, что Артемовск выполнил свою цель. «Мы помним подобные заявления, когда был взят Мариуполь. Они свою поразку (поражение) попытались перевернуть в перемогу (победу)», — убежден Марочко.

По словам подполковника в отставке, украинцы понимают, как ситуация складывается на самом деле. Он указал, что армия страны задействовала в боях за город колоссальные силы. «Чуть ли не все подразделения вооруженных формирований Украины там побывали. Не помогло. Поэтому и будут твердить, что "выполнили задачу"», — считает Марочко.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. Сначала об этом объявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердили в российском Минобороны.

Бои за Артемовск продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.