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06:01, 21 мая 2023Россия

Пушков назвал способ изменить образ мышления Запада

Сенатор Пушков: поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Сменить образ мышления Запада, который навязывает свою волю другим странам, можно только при изменении его места и роли в системе мировых координат. Такой способ назвал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что страны «Большой семерки» (G7) не откажутся от менталитета «холодной войны» и продолжат «вмешательство в дела других» государств. «Этот менталитет неотделим от главной идеи и от самой модели, лежащей в основе G7, — осуществлять руководство над миром и навязывать свою волю и свои "ценности" другим странам, часто — путем войны и "смены режимов"», — заявил сенатор.

Пушков выразил мнение, что данный образ мышления неотъемлем от сущности Запада. В связи с этим он предположил, что изменить данный образ мышления возможно лишь глубоким изменением самого Запада и его роли в мире.

Ранее Алексей Пушков заявил, что единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире является неоколониализм нового типа. Он обратил внимание на тот факт, что ведущие страны Запада теряют лидерство в мировых экономических рейтингах.

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Марина Совина
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