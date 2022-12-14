Пушков рассказал о единственном шансе Запада сохранить господство в мире

Сенатор Пушков назвал неоколониализм единственным шансом Запада сохранить господство

Единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире является неоколониализм нового типа, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам политика, ведущие страны Запада теряют лидерство в мировых экономических рейтингах. Политик привел в пример публикацию телеканала CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию. По мнению Пушкова, постепенно будет происходить «вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций мировой экономики». По его словам, позже эти государства уйдут и с лидирующих позиций мировой политики.

«В этих условиях единственный шанс западного мира — превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада», рассказал сенатор. По его словам, «по сути, речь идет о неоколониализме нового типа».

Ранее Пушков назвал западных лидеров наиболее удивленными санкциям против России. Он признал, что ограничительные меры Запада создают для России определенные трудности, однако подчеркнул, что на удивление властей западных стран из-за этого им пришлось столкнуться с не меньшим количеством проблем.

