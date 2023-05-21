Генсек Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и институты Бреттон-Вудской системы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности организации и институтов Бреттон-Вудской системы. Своим мнением он поделился с журналистами на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает РИА Новости.

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира», — заявил генсек.

Он отметил, что и Совбез, и Бреттон-Вудская система отражают реалии 1945 года. По его словам, существующая финансовая архитектура устарела и перестала быть функциональной и справедливой, особенно на фоне экономических потрясений, с которыми столкнулся мир после пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Согласно ей, доллар и фунт стерлингов стали резервными валютами. При этом доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото.