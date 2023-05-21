Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет

Умер выдающийся каскадер и постановщик трюков советского и российского кино Олег Василюк. Об этом рассказал каскадер-постановщик Олег Корытин в беседе с ТАСС.

Артист, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в 78 лет. О причинах смерти Василюка неизвестно.

Корытин рассказал, что был знаком с Василюком с 1974 года, вместе они исполняли трюки во многих советских картинах. Кроме того, собеседник агентства отметил, что Василюк — «очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он уже ушел от нас». «Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: "Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет". Да, это был замечательный человек», — заявил Корытин.

Олег Василюк родился 30 декабря 1944 года. Он успел принять участие в десятках проектов — в его фильмографии есть роль Коли из фильма «Хлеб, золото, наган», Хантера в «ленфильмовском» сериале «Остров сокровищ» (1982 год). Помимо этого, он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Василюк также внес вклад как исполнитель и постановщик трюков в такие картины, как «Звезда пленительного счастья», «Легенда о Тиле», «Красные колокола», «Сказ про Федота-Стрельца», «Упырь», «Бедный, бедный Павел» и «Макар-следопыт».

В марте также стало известно о смерти актера Владимира Акимова, знакомого кинозрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Он скончался в возрасте 59 лет.