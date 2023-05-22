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18:36, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Информация о рассмотрении Минтрудом введения шестидневки не подтвердилась

Фото: Arlington Research / Unsplash

В сети появилась информация о том, что Минтруд рассматривает введение в России шестидневной рабочей недели. Характер этих сообщений намекает на то, что инициатива о введении «шестидневки» принадлежит министерству, однако в реальности авторами предложения стала Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Публикации начали распространяться в соцсетях 22 мая. Одна из них появилась на странице пользователя «ВКонтакте» под именем Роман Зарипов.

В публикации утверждалось, что Минтруд рассматривает введение «шестидневки» в России. Отмечалось, что таким образом авторы предложения планируют повысить «прочность экономики» и помочь реализовать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год. Кто именно выступил с предложением о введении шестидневной рабочей недели, в посте не уточнялось.

В действительности предложение о переходе на «шестидневку» выдвинула ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» и направила его главе Минтруда Антону Котякову, писали «Известия». Сам Минтруда с такой инициативой не выступал — подобных сообщений нет ни на официальном сайте ведомства, ни в его соцсетях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ не выступает с какой-либо позицией по вопросу об изменении продолжительности рабочей недели, передавал ТАСС.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства. Член профильного думского комитета Екатерина Стенякина также посчитала идею об увеличении рабочей недели популистской и непродуманной.

Публикация не получила распространения в российских СМИ — в большинстве случаев информация подавалась корректно. В соцсетях появилось несколько публикаций (1, 2).

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Варвара Кошечкина
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