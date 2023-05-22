Автор стратегии войны в Ираке назвал сценарий разгрома ВСУ

Автор стратегии войны в Ираке Ульман: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах

Заявленное западными СМИ и Киевом украинское контрнаступление может повторить судьбу Арденнской операции немецких войск. На это в статье для The Hill указал один из авторов военной операции США в Ираке «Шок и трепет» Харлан Ульман.

По мнению отставного военного, российские войска способны обернуть контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поражение Киева. Он указал, что схожая ситуация складывалась в 1944 году, когда вермахт начал контратаку против наступающих союзных армий в Бельгии. Тогда застигнутые врасплох англичане и американцы оказались отброшены на 130 километров, но позднее авиация союзников выправила положение.

Также Ульман предположил, что командование Киева больше в своих планах опирается на военную операцию «Буря в пустыне», в ходе которой коалиция во главе США уничтожила иракскую армию за 100 часов. Однако, предупреждает эксперт, такой сценарий был бы возможен, если бы украинским военным противостояла неподготовленные войска Саддама Хусейна, а не боеспособные части ВС России.

