Местные власти опровергли эвакуацию и пробки на выезде из Белгорода

Информацию о большой пробке при выезде из Белгорода опровергли

Разошедшиеся в сети сообщения о звонках с информацией об эвакуации жителей Белгорода и большой пробке на выезде из города оказались фейком.

Информация начала распространяться в ряде украинских Telegram-каналов на фоне новостей о проникновении диверсионно-разведывательной группа (ДРГ) на территорию Белгородской области. Ряд каналов публиковал видео, показывающее длинную пробку якобы на выезде из Белгорода. Ролик был взят у Telegram-канала «Белгород NEWS» и обрезан, по украинским каналам разошлась его неполная версия.

«Белгород NEWS» подтверждает, что видео автомобильной пробки настоящее, однако оно было снято утром 22 мая, до того, как ДРГ обнаружила себя. Пробка образовалась из-за ДТП рядом с Белгородским университетом кооперации, экономики и права. В начале полной версии видео видны столкнувшиеся машины.

Также по украинским каналам начали распространяться видео, на которых жителей Белгорода и области призывают немедленно эвакуироваться. Как рассказали порталу «Бел.Ру» читатели, неизвестные звонили им с татарских номеров и просили эвакуироваться на личном авто в сторону Москвы. Если личного транспорта нет, требовали пройти с вещами в ближайший пункт полиции.

Информацию об этом опровергло ГУ МЧС России по Белгородской области в своем Telegram-канале. В ведомстве заявили, что не обзванивали население и не рассылали сообщения об эвакуации. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что сообщения об эвакуации из Шебекинского района, распространяемые от имени местной администрации, — фейк. Он также сообщил о массированной информационной атакой на область.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»