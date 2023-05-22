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15:59, 22 мая 2023Мир

Турецкий дом подвергся нападению в США

Турецкий дом подвергся нападению в Нью-Йорке
СюжетВыборы в Турции

Фото: Secuk Acar / Anadolu Agency / Getty Images

Турецкий дом подвергся нападению в США. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает телеканал TGRT.

Как уточняется, около трех часов ночи неизвестный, вооруженный ломом, атаковал здание Турецкого дома в Нью-Йорке, где располагается генконсульство Турции и в настоящее время проходит голосование в рамках президентских выборов. В результате на первом этаже было разбито несколько окон.

Сотрудники диппредставительства обратились в полицию. При этом, по данным канала, к атаке на Турецкий дом причастны «сторонники террористов».

Другие подробности не приводятся.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Реджеп Тайип Эрдоган обошел Кемаля Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.

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Варвара Кошечкина
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