Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:25, 22 мая 2023Ценности

Бородина ответила на подозрения в приеме препарата от диабета для похудения

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась из-за подозрения в приеме «Оземпика» для похудения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Соответствующую сторис она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила скриншот чужой публикации, на которой изображен «Оземпик» (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса. «Все мои девочки пищат: "Видели, как похудели Галич и Бородина? Так вот на этом препарате», — гласит подпись к посту.

Материалы по теме:
Симптомы компульсивного переедания. Что такое психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия?
Симптомы компульсивного переедания.Что такое психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия?
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Бородина, в свою очередь, возмутилась данным высказываем и назвала его ложным, не раскрыв при этом автора цитаты. «Распространение фейковой информации может довести вас до суда, девочка! Вы колите себе хоть лягушачью сперму, но меня в это не надо вмешивать, — заявила телезвезда. — Я категорически против этого препарата. Считаю, что чудес не бывает».

25 марта стало известно, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

До этого «Лента.ру» выяснила, что инъекции препаратов для больных диабетом второго типа стали модным среди голливудских звезд способом для снижения веса. Наиболее часто уколы стройности упоминаются в связи с невероятным преображением Ким Кардашьян, в использовании лекарств такого типа для похудения также признавался и Илон Маск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
Турецкий дом подвергся нападению в США
Направленные в зону боя с украинской ДРГ вертолет и бронетехнику сняли на видео
Стало известно об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Бойцы ВСУ обучились «ноу-хау» по изготовлению самодельных бомб в Великобритании
Россиянина арестовали на два месяца по статье о госизмене
Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике
В России предложили повысить налог на сверхдоходы
В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России
Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.