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18:08, 22 мая 2023Экономика

Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

Президент Владимир Путин обязал выпустить замещающие евробонды облигации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому документу, российские юридические лица, у которых имеются обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывается российскими депозитариями «путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».

Участники рынка, разместившие облигации, могут разместить дополнительные выпуски неограниченное количество раз. В то же время объем выпуска должен быть аналогичным объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены.

В конце апреля стало известно, что российский Минфин может начать выпуск замещающих облигаций до конца года.

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Платон Щукин
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