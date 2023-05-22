Президент Владимир Путин обязал выпустить замещающие евробонды облигации

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому документу, российские юридические лица, у которых имеются обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывается российскими депозитариями «путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».

Участники рынка, разместившие облигации, могут разместить дополнительные выпуски неограниченное количество раз. В то же время объем выпуска должен быть аналогичным объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены.

В конце апреля стало известно, что российский Минфин может начать выпуск замещающих облигаций до конца года.