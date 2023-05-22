В Астраханской области обнаружили средневековое захоронение

Археологи обнаружили средневековое захоронение в степях Астраханской области

Археологи обнаружили в Астраханской области погребение эпохи средневековья. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, находка была сделана сотрудниками Астраханского музея-заповедника в ходе раскопок в степях Енотаевского района региона. Предположительно, захоронение относится к огузо-печенежскому типу.

«Обнаружить древнее захоронение помогли местные жители. Они сообщили в музей о том, что в районе села Ленино найдено скопление человеческих костей и костей лошади», — рассказали в заповеднике.

Там уточнили, что специалисты обнаружили могильную яму с деревянным перекрытием. На дне находился скелет мужчины в вытянутом положении, лежащий головой на северо-восток. Рядом также был найден погребальный инвентарь: бронзовое литое зеркало в шерстяном чехле, резная костяная накладка и кольцевидная серьга.

В дальнейшем все находки будут переданы в музей. Останки мужчины же передадут антропологам, которые смогут точнее определить возраст умершего и болезни, от которых он страдал.