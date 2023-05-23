В ЕС призвали отправить беженцев за пределы Европы

Норвежский депутат Виборг призвал направить беженцев за пределы Европы

Евросоюзу стоит рассмотреть возможность направления приезжающих в страны-члены Союза беженцев в «безопасные третьи страны» из-за множества проблем, которые испытывает ЕС в связи со значительным потоком мигрантов. Такое мнение высказал член норвежского парламента Эрленд Виборг. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата к правительству Норвегии.

Так, он напомнил, что не только Норвегия, но и Евросоюз в целом «испытывают огромный приток беженцев» в связи с конфликтом России и Украины.

«Разумеется, тот факт, что так много людей приезжает в Норвегию за короткий промежуток времени создает множество проблем, связанных с расселением, жильем, социальными услугами и так далее. Когда мы также видим, что увеличивается приток просителей убежища из стран за пределами Европы, это создает дополнительные серьезные проблемы», — заявил Виборг..

На этом основании он спрашивает правительство о том, рассматривает ли оно идею направлять беженцев в «третьи страны» и, если да, то на каком этапе находится эта работа.

«Партия прогресса уже давно выступает за предоставление убежища в безопасных третьих странах, что, к сожалению, отвергли правящие партии и большинство в Стортинге (парламенте Норвегии — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим я задаюсь вопросом, работает ли правительство над направлением просителей убежища, которые не прибывают из Европы, в безопасные страны за пределами Европы», — говорится в тексте обращения парламентария.

Будет ли правительство работать над тем, чтобы направлять лиц, ищущих убежища, в безопасные страны за пределами Европы? Норвежский депутат Эрленд Виборг текст обращения к правительству

Ранее в Евросоюзе рассказали о способе избавиться от беженцев. Так, со ссылкой на доклад ЕС о том, как поступать с беженцами, ирландская газета Irish Examiner сообщила, что еврочиновникам предложили мотивировать украинских беженцев возвращаться домой при помощи дополнительных социальных выплат.

«Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — говорится в статье.