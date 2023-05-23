Объявлены участники новой программы фестиваля «Архстояние»

Организаторы фестиваля «Архстояние»-2023 объявили программу институциональных кэмпов

Организаторы Международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние»-2023, который состоится в арт-парке Никола-Ленивец с 28 по 30 июля, объявили участников новой программы. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году частью мероприятия впервые станет программа институциональных кэмпов. В ее рамках самые заметные институции со всей России смогут представить свои проекты и стать соавторами фестиваля, а посетители — увидеть работы молодых художников и студентов художественных вузов страны.

Одним из участников новой программы станет московский дом культуры «ГЭС-2», который обратится к наследию художника и архитектора Александра Константинова. Также в ней поучаствует столичный Институт бизнеса и дизайна B&D с проектом «Калейдоскоп». Москву на фестивале также представят галерея «Наковальня» (с построенным на «Архстоянии» «шалашом»), Университет креативных индустрий Universal University и молодежное направление ГМИИ им. А.С. Пушкина «Пушкинский.Ю» (с мастер-классом «В поисках предсказания»).

Помимо этого, свои проекты на «Архстоянии» представят «Контора пароходства» из Тюмени, галерея «Виктория» из Самары, ЦСИ «Сияние» из Апатитов, а также Masters Digital (Москва — Санкт-Петербург) и Part Academy (Москва — Санкт-Петербург — Тбилиси — Алма-Аты).

Ранее организаторы «Архстояния»-2023 объявили тему нового фестиваля — «Игра в предсказания». Гостям мероприятия предложат попробовать заглянуть в будущее с помощью арт-объектов парка Никола-Ленивец.