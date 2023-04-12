Объявлена тема нового сезона фестиваля «Архстояние»-2023

Организаторы фестиваля «Архстояние»-2023 объявили тему и хедлайнеров нового сезона

В арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области с 28 по 30 июля пройдет международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние-2023». Темой фестиваля в этом году стала «Игра в предсказания». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы мероприятия предлагают гостям попробовать заглянуть в будущее с помощью арт-объектов парка. «Мы живем в ситуации, когда планировать что-либо становится сложно. Информационный поток не добавляет ясности, принося тысячи разнообразных новостей и суждений. Кажется, что серьезных методов прогнозирования будущего не хватает, и тогда на помощь приходят иррациональные и художественные», — говорится в материале.

Помимо этого, организаторы объявили хедлайнеров фестиваля. Архитектор и дизайнер Алексей Козырь представит «Капсулу предсказаний» — металлический контейнер размером 2,5 на 6 метров, внутри которого будут спрятаны личные послания от гостей парка. Также свою работу представит художница Ирина Корина. Она подготовила арт-объект «Павильон заблуждений», сделанный из натянутых принтованных тканей, живых деревьев и специально сшитых палаток.

В прошлом году на территории парка возвели самый большой арт-объект за всю историю фестиваля — 29-метровый «Мавзолей мечты» от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева.

