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09:53, 23 мая 2023Из жизни

Хирург привлек уборщика в качестве ассистента во время операции и лишился работы

Associated Press: уборщик в немецкой больнице стал ассистентом хирурга во время операции

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Хирург из Университетской клиники в немецком городе Майнц лишился работы после того, как попросил уборщика принять участие в операции по ампутации пальца у пациента в качестве ассистента. Об этом сообщает Associated Press.

Врач принял решение провести рутинную процедуру по ампутации пальца ноги у пациента без квалифицированного ассистента. Когда пациент, который находился под местной анестезией, стал шевелиться во время операции, врач попросил уборщика удерживать его ногу и передавать хирургические инструменты. У привлеченного им работника не было медицинского образования.

После операции у пациента не возникло осложнений, но поведение хирурга вызвало критику со стороны руководства. О произошедшем узнал руководитель больницы Норберт Пфайффер, который заметил в операционной уборщика с окровавленными марлевыми повязками в руках. «Этого не должно было случиться ни при каких условиях», — подчеркнул он.

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Алиса Дмитриева
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