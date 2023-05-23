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11:25, 23 мая 2023Силовые структуры

Россиянка в школе ранила ножом учительницу сына из-за конфликта

В Казани полиция задержала женщину за нападение с ножом на учительницу сына в школе

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Казани полицейские задержали женщину, которая пришла в школу с ножом и напала на учительницу сына из-за конфликта. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении МВД.

Из учебного заведения Московского района Казани поступил вызов в связи с нападением матери ученика начальных классов на преподавателя. Прибывшие правоохранители задержали вооруженную женщину, которая требовала урегулировать конфликтную ситуацию, сложившуюся во время учебы ее сына.

Мать возмущалась тем, что учительница игнорирует ее ребенка. Она ранила преподавательницу в руку, никто из детей не пострадал. Полицейские доставили женщину в отдел, где против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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Любовь Ширижик
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