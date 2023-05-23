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22:59, 23 мая 2023Культура

«Братья Супер Марио в кино» стали третьим самым кассовым мультфильмом в истории

Кинокартина по игре Super Mario Bros стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории

Кадр: Illumination / YouTube

Анимационная картина «Братья Супер Марио в кино», снятая по мотивам культовой игры Super Mario Bros., стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории мирового кино. Об этом сообщает Collider.

Проект голливудской студии Illumination собрал в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов. Первое и второе место занимают две части «Холодного сердца» (1,4 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно). Также в пятерку лидеров вошли «Миньоны» и вторая часть «Суперсемейки».

Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году. Изначально выход киноленты планировался на конец 2022 года, однако был перенесен на апрель 2023-го. Режиссерами выступили Аарон Хорват и Майкл Джеленик, продюсерами являются Крис Меледандри и Сигэру Миямото. Это третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр Mario.

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Марина Совина
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