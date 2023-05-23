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11:55, 23 мая 2023Культура

В России запустили интерактивную карту кино

Интерактивную «Кинокарту России» запустили при поддержке ИРИ на портале «Кино-Театр.Ру»

Изображение: пресс-служба «Кино-Театр.Ру»

На портале «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запустили интерактивный проект «Кинокарта России», благодаря которому интересующиеся кинематографом смогут узнать о местах съемок любимых фильмов и сериалов, а также получить информацию о знаменитых кинособытиях.

Отмечается, что пользователи смогут дополнять кинокарту, публикуя собственные снимки с небольшими рассказами о различных местах, связанных с кинематографом, а киностудии и онлайн-платформы — рассказывать о своих проектах. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в создании уникальных туристических киномаршрутов по разным направлениям.

Рассказывая о новом портале, руководитель проекта Владимир Гнездилов указал, что индустрия нуждается в географическом объединении на одном ресурсе. «"Кинокарта" — это, по сути, некая интерактивная энциклопедия кино, где о фильмах можно будет узнавать с помощью их координат. Мы призываем всех желающих заполнять карту и делиться своими семейными историями, связанными со съемками кино», — добавил он и выразил надежду, что проект объединит зрителей и создателей фильмов, а также вдохновит россиян на кинопутешествия.

«Мы создаем новую среду для взаимодействия всех участников киноиндустрии и хотим показать, что кино снимается далеко не только в Москве и Петербурге, наша карта наглядно докажет, насколько сильно разные регионы России вовлечены в кинопроцесс», — подчеркнул главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Он также высказал мнение, что кино может повысить туристическую привлекательность регионов.

«Кино-Театр.Ру» — русскоязычный интернет-проект, посвященный российским и зарубежным кинолентам, телесериалам и спектаклям, на котором размещена база российских актеров, режиссеров и операторов.

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Варвара Кошечкина
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